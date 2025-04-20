x
20 апреля 2025
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2025
|
20 апреля 2025
|
последняя новость: 11:44
20 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин принял участие в пасхальном богослужении

время публикации: 20 апреля 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 11:21
Путин принял участие в пасхальном богослужении
Ramil Sitdikov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальное богослужение, состоявшееся в Храме Христа Спасителя. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальную заутреню и божественную литургию.

Как отмечают российские СМИ, за время своего президентства Путин лишь трижды пропустил пасхальную службу в этом храме. В 2000 году он участвовал в богослужении в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003 году в Свято-Никольском соборе Душанбе. В 2020 году из-за коронавируса церемония не проводилась.

Президент поздравил с Пасхой всех отмечающих ее россиян. "Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость", – цитирует главу государства пресс-служба Кремля. Отметим, что в нынешнем году и западные, и восточные конфессии отмечают главный христианский праздник 20 апреля.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook