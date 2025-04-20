x
20 апреля 2025
|
последняя новость: 11:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2025
|
20 апреля 2025
|
последняя новость: 11:29
20 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Гигантские волны в Австралии привели к человеческим жертвам

Австралия
время публикации: 20 апреля 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 10:22
Гигантские волны в Австралии привели к человеческим жертвам
AP Photo/Mark Baker

По меньшей мере шесть человек утонули и еще двое считаются пропавшим без вести после того, как гигантские волны нанесли удар по восточному побережью Австралии – штатам Виктория и Новый Южный Уэльс.

Спасатели ведут поиски мужчины, которого смыло в море недалеко от Сиднея. В городке Сан-Ремо к востоку от Мельбурна волны унесли двух человек. Женщина погибла, поиски мужчины продолжаются. Еще одной женщине удалось добраться до суши вплавь.

"Мы знаем, что и австралийцы, и туристы любят отходить от исхоженных троп. Но побережье может представлять опасность, причем часть этих опасностей вы не заметите. Мой совет: остановитесь, посмотрите вокруг, оставайтесь в живых", – заявил глава спасательной организации Surf Life Saving Australia Адам Вейр.

По данным организации, за последние десять лет на диких пляжах зеленого континента утонули 630 человек. SLSA напоминает: заходить в воду можно только на пляжах, где есть спасатели.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 марта 2025

У берегов Австралии спасен литовский путешественник, решивший в одиночку пересечь Тихий океан