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СМИ: Трамп готовит значительные сокращения в Госдепартаменте, большинство посольств в Африке закроют

США
Дональд Трамп
Африка
время публикации: 20 апреля 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 21:56
СМИ: Трамп готовит значительные сокращения в Госдепартаменте, большинство посольств в Африке закроют
AP Photo/Charles Dharapak, File

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о реформе Государственного департамента. Информацию, впервые опубликованную The New York Times, подтвердило и агентство France Press, на которое ссылается телеканал France 24.

Проект указа говорит о стратегической важности сокращения расходов на внешнеполитическую службу, с учетом приоритетов нынешней администрации. По сути, речь идет о значительном ослаблении "мягкой силы", которая и так пострадала в результате сокращения 83% программ USAID – Агентства США по международному развитию.

"Цель реформы – сделать американскую дипломатию более целенаправленной, обеспечить проецирование силы, сократить растраты, злоупотребления и мошенничество, привести Государственный департамент в соответствие со стратегической доктриной "Америка на первом месте"", – утверждается в документе.

Самое значительное изменение – формирование четырех региональных управлений, отвечающих за Евразию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главк, отвечающий за Африку, будет ликвидирован – регион передадут в ведение Совета национальной безопасности.

"Все посольства и консульства в африканских странах, расположенных к югу от Сахары, будут закрыты, контроль над остальными миссиями передадут спецпосланнику. При этом главными задачами США в Африке названы борьба с терроризмом и обеспечение доступа к минеральным ресурсам.

Реформа, которая должна вступить в силу 1 октября, предусматривает сокращение подразделений, занимающихся продвижением демократии, правами человека, изменением климата и беженцами. Ведомство ждут массовые сокращения. Нет сомнений, что сокращением американского влияния воспользуются главные внешнеполитические соперники США – Китай и Россия.

Комментируя публикацию New York Times, государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что речь идет о газетной утке, не имеющей отношения к действительности. Однако, повторим, доступ к документу получило и агентство France Press.

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