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Экономика

Штат USAID сократят с 14000 до 300 сотрудников

США
Дональд Трамп
время публикации: 07 февраля 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 07:16
Штат USAID сократят с 14000 до 300 сотрудников
AP Photo/Carolyn Kaster

Американские СМИ публикуют план сокращения штата американского агентства USAID с приблизительно 14000 сотрудников на текущий момент до 294 сотрудников.

Из них 75 сотрудников будут на административных должностях, 78 – в бюро гуманитарной помощи, 77 – в отделе глобального здравоохранения, 21 – в Ближневосточном отделе, 12 – в Африканском отделе, 10 – в отделе Европы и Евразии и по 8 в отделах Латинской Америки и Азии.

На текущий момент почти все сотрудники агентства находятся в административном отпуске. Находящимся за границей предложено в 30-дневный срок вернуться в США с оплатой расходов на возвращение. После этого срока агентство не обязуется оплатить расходы на возвращение.

Изначально новая президентская администрация продвигала полную ликвидацию агентства, управлявшего бюджетом в 40 миллиардов долларов, однако в итоге сейчас продвигается существенное сокращение агентства и его переподчинение Государственному департаменту.

Экономика
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