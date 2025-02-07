Штат USAID сократят с 14000 до 300 сотрудников

Американские СМИ публикуют план сокращения штата американского агентства USAID с приблизительно 14000 сотрудников на текущий момент до 294 сотрудников.

Из них 75 сотрудников будут на административных должностях, 78 – в бюро гуманитарной помощи, 77 – в отделе глобального здравоохранения, 21 – в Ближневосточном отделе, 12 – в Африканском отделе, 10 – в отделе Европы и Евразии и по 8 в отделах Латинской Америки и Азии.

На текущий момент почти все сотрудники агентства находятся в административном отпуске. Находящимся за границей предложено в 30-дневный срок вернуться в США с оплатой расходов на возвращение. После этого срока агентство не обязуется оплатить расходы на возвращение.

Изначально новая президентская администрация продвигала полную ликвидацию агентства, управлявшего бюджетом в 40 миллиардов долларов, однако в итоге сейчас продвигается существенное сокращение агентства и его переподчинение Государственному департаменту.