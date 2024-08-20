Приговор, вынесенный "последней нацистской преступнице" Ирмгард Фурхнер, не будет пересмотрен

Федеральный суд Германии оставил в силе приговор суда нижней инстанции, вынесенный по делу 99-летней Ирмгард Фурхнер, бывшей секретарши коменданта нацистского концлагеря Штутгофф в оккупированной Польше.

Два года назад она была признана виновной в содействии убийству 10500 человек, казненных в Штутгоффе. В этом числе были евреи, советские военнопленные, поляки. Всего же за время существования лагеря в нем умерло более 60000 человек.

Поскольку Фурхнер на момент совершения преступлений было меньше 21 года, ее дело рассматривалось судом по правам несовершеннолетних. В связи с преклонным возрастом подсудимой прокуратура согласилась ограничиться условным приговором.

"Принцип, согласно которому заурядные повседневные действия не могут квалифицироваться как преступления, в данном случае не действует: подсудимая знала, чем занимаются основные виновные и содействовала им в этом", – говорится в вердикте.

Первоначальный процесс продолжался более года. Фурхнер пыталась скрыться, бежав из дома престарелых, но была найдена и взята под стражу. Большинство заслушанных судом свидетелей не дожили до вынесения приговора. На протяжении почти всего процесса Ирмгард хранила молчание, но, прервав его, попросила прощения за свои действия.

После окончания Второй Мировой войны прошло почти 80 лет. Эксперты отмечали, что Фурхнер, скорее всего, станет последней прижизненно осужденной за преступления гитлеровского режима.