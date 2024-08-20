Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих российские традиционные ценности

В понедельник, 19 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ "об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности".

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что он принят "в целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией".

Этот указ позволяет в исключительных случаях предоставлять иностранцам и лицам без гражданства разрешение на временное проживание в РФ вне зависимости от квоты или результатов экзамена, подтверждающего владение русским языком и знание истории России и основ ее законодательства.

Следуя из этого документа, Россия готова помочь иностранным гражданам, не согласным с реализуемой в их стране политикой, навязывающей "деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

Список государств, навязывающих "деструктивные неолиберальные идеологические установки" будет позднее утвержден правительством РФ по представления министерства иностранных дел.

Диппредставительствам РФ отдано распоряжение выдавать однократные визы сроком на три месяца тем, кто подаст заявление на временное проживание на основании этого указа.