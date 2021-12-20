В Париже вооруженный мужчина захватил заложников и требует встречи с министром юстиции

В 12-м округе Парижа вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин, он требует организовать ему встречу с министром юстиции.

По информации LCI, преступнику около 50 лет, он имел приводы в полицию, психически неустойчив. Заложников он удерживает в небольшом хозяйственном магазине, недалеко от площади Бастилии.

Преступник заявляет, что он намерен поговорить с министром о деле Омара Раддада, обвиненному в убийстве богатой наследницы Гислен Маршаль.