Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире20 декабря 2021 г., 20:34

В Париже вооруженный мужчина захватил заложников и требует встречи с министром юстиции

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Париже вооруженный мужчина захватил заложников и требует встречи с министром юстиции

В 12-м округе Парижа вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин, он требует организовать ему встречу с министром юстиции.

По информации LCI, преступнику около 50 лет, он имел приводы в полицию, психически неустойчив. Заложников он удерживает в небольшом хозяйственном магазине, недалеко от площади Бастилии.

Преступник заявляет, что он намерен поговорить с министром о деле Омара Раддада, обвиненному в убийстве богатой наследницы Гислен Маршаль.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:43 Уникальная находка в Китае: эмбрион динозавра, которому более 66 млн лет
13:51 В ходе массовых манифестаций в Судане изнасилованы две женщины
13:27 Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для обвиняемых в крушении Боинга над Украиной
08:49 Байден признал заслуги Трампа в борьбе с COVID-19
07:21 Обвал в шахте в Мьянме, десятки пропавших без вести
21:46 По Франции распространяется слух, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной
17:54 В Нью-Йорке предлагают за вакцинацию "бустером" по 100 долларов
15:45 Коллегия МО РФ: Путин говорит о безопасности Союзного государства и украино-американской угрозе
14:54 Антисемитизм в немецком языке
14:23 Власти России заявили о готовности разместить в Беларуси ядерное оружие
Загрузка...