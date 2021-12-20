Госдепартамент рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Украину из-за "угроз со стороны России"

Государственный департамент США и ранее не советовавший американцам ездить в Украину из-за эпидемии коронавируса, обновил текст рекомендации: на этот раз в ней говорится не только о COVID-19, но и о "возросших угрозах со стороны России".

"Граждане США должны знать, что, по сообщениям, Россия планирует серьезные военные действия против Украины", - говорится на сайте Госдепартамента.

В сообщении также содержится напоминание о том, что ситуация в области безопасности вдоль границ Украины, в Крыму и "на контролируемой Россией Восточной Украине" непредсказуема и может ухудшиться в любой момент.

Госдепартамент предупреждает, что в случае военных действий России в любой точке Украины у посольства США возникнут серьезные сложности с предоставлением консульских услуг, включая помощь американцам при выезде из Украины.