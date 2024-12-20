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Мир

На рождественской ярмарке в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу. Подозрение на теракт

Германия
время публикации: 20 декабря 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 22:14
На рождественской ярмарке в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу
AP Photo/Eckehard Schulz

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, передает телеканал NTV со ссылкой на власти федеральной земли Саксония-Анхальт.

"Водитель автомобиля на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан", – говорится в сообщении.

На ярмарку прибыли десятки машин скорой помощи с парамедиками. Рождественская ярмарка расположена на Старом рынке, возле ратуши Магдебурга.

По словам очевидцев, автомобиль врезался прямо в толпу людей, находившихся в "сказочной зоне" ярмарки, том месте, где принято гулять с детьми, уточняет Tagesspiegel. Люди в панике разбегались.

В оперативном центре спасательной службой сообщили, что пострадали от 60 до 80 человек.

Первоначально сообщалось, что погибли от 11 до 20 человек. Эти сведения пока не подтверждаются.

Неназванный представитель правительства Саксонии-Анхальт заявил, что наезд был спланированным нападением. В полиции этого пока не подтвердили.

Мир
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