В Загребе злоумышленник с ножом проник в здание начальной школы; погиб ребенок, пять человек ранены

В Загребе, столице Хорватии, злоумышленник, вооруженный ножом, проник в здание начальной школы и напал на учителя и детей. В ходе нападения погиб семилетний мальчик. Трое детей получили ранения и были доставлены в больницу. Также ранены двое взрослых.

Нападавший, 19-летний юноша, бывший ученик этой школы, был арестован недалеко от места происшествия. Он попытался покончить с собой, но полиция помешала его. В субботу, 21 декабря, в Хорватии будет объявлен национальный траур.