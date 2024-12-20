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Мир

В Загребе злоумышленник с ножом проник в здание начальной школы; погиб ребенок, пять человек ранены

время публикации: 20 декабря 2024 г., 19:57 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 21:10
В Загребе злоумышленник с ножом проник в здание начальной школы
AP Photo/Armin Durgut

В Загребе, столице Хорватии, злоумышленник, вооруженный ножом, проник в здание начальной школы и напал на учителя и детей. В ходе нападения погиб семилетний мальчик. Трое детей получили ранения и были доставлены в больницу. Также ранены двое взрослых.

Нападавший, 19-летний юноша, бывший ученик этой школы, был арестован недалеко от места происшествия. Он попытался покончить с собой, но полиция помешала его. В субботу, 21 декабря, в Хорватии будет объявлен национальный траур.

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