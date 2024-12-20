Наезд на рождественской ярмарке в Магдебурге. Есть погибшие

В Магдебурге, на рождественской ярмарке, водитель направил автомобиль, двигавшийся на большой скорости, в толпу посетителей, большинство из которых составляли семьи с детьми.

По данным Bild, погибли не менее 11 человек. Пострадали от 60 до 80.

По данным DPA (агентство ссылается на мэрию города), погиб один человек, пострадали 50.

Водитель автомобиля был задержан. Пока неясно, идет ли речь о преступнике, действовавшем в одиночку.

Рождественская ярмарка расположена на Старом рынке, возле ратуши Магдебурга. До момента, когда он был задержан, преступник успел проехать по территории ярмарки не менее 400 метров.

По словам очевидцев, автомобиль врезался прямо в толпу людей, находившихся в "сказочной зоне" ярмарки, том месте, где принято гулять с детьми. Люди в панике разбегались.

Первоначально сообщалось, что погибли от 11 до 20 человек. Эти сведения пока не подтверждаются.

Неназванный представитель правительства Саксонии-Анхальт заявил, что наезд был спланированным нападением. В полиции этого пока не подтвердили.

По данным Welt, водитель, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Ранее он не попадал в поле зрения властей.

Газета ссылается на информацию, полученную из силовых ведомств.