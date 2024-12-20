Журналистка Татьяна Фельгенгауэр заочно арестована и объявлена в международный розыск

Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал креативного продюсера YouTube-канала "Медиазоны", журналистку Татьяну Фельгенгауэр по делу о нарушении закона об "иностранных агентах" (часть 3 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщает "Медуза".

В ходатайстве следствия говорится, что журналистка неоднократно привлекалась по протоколам об отсутствии маркировки "иностранного агента" в соцсетях (часть 4 статьи 19.34 КоАП). В нем также отмечается, что "избрание более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку Фельгенгауэр скрывается от следствия, в связи с чем имеются основания полагать, что в настоящее время она продолжает заниматься преступной деятельностью".

Минюст России объявил журналистку "иноагентом" 21 сентября 2022 года. Татьяна Фельгенгауэр покинула Россию в том же году. В настоящее время она объявлена в международный розыск.