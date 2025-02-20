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Мир

Премьер-министр Гренады потребовал от лидера ЕС репараций за работорговлю

время публикации: 20 февраля 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 12:34
Премьер-министр Гренады потребовал от лидера ЕС репараций за работорговлю
AP Photo/Sergei Grits

На Барбадосе прошел 48-й саммит Карибского сообщества – торгово-экономического союза государств Центральной Америки и севера Южной Америке. В его работе впервые принял участие глава Еврокомиссии. Напомним, что этот пост занимает Урсула фон дер Лайяен.

Премьер министр Гренады Дикон Митчелл призвал бывшие колониальные страны принести извинения за работорговлю и выплатить компенсацию. "Не хочу показаться невежливым, но должен сказать: в ходе диалога с вами нельзя игнорировать вопрос о репарациях", – заявил он европейскому политику.

"Наш долг перед грядущими поколениями – гарантировать признание рабства преступлением против человечности, принесение извинений и компенсации. Это не должно повториться", – добавил он.

Фон дер Ляйен согласилась с тем, что рабство – преступление против человечности. "Каждый человек неприкосновенен, его достоинство должно быть защищено", – сказала она, обойдя вопрос об извинениях и компенсации.

Призывы к выплате компенсации за работорговлю становятся все более слышными как в Карибском бассейне, так и в Африке. Требуют этого и радикальные представители афроамериканской общины США.

Мир
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