Верховный суд отверг иск Греты Тунберг и ее единомышленников против правительства Швеции

Верховный суд Швеции отказался рассматривать иск, поданный Гретой Тунберг и 299 другими экоактивистами, которые требовали от правительства королевства принять дополнительные меры по противодействию изменению климата.

Иск был подан в окружной суд в 2022 году. В нем утверждалось, что правительство Швеции делает для этого недостаточно и тем самым нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Государство настаивало, что это выходит за рамки полномочий судебной системы Швеции. В 2023 году окружной суд обратился за разъяснениями в Верховный.

"Суд не может потребовать от правительства или парламента предпринять то или иное действие. Эти политические институты самостоятельно принимают решения о мерах, необходимых для борьбы с изменением климата", – говорится в решении Верховного суда.

В то же время судьи подчеркнули: если бы иск касался нарушения прав конкретных людей, его приняли бы к рассмотрению: "Суд полномочен принимать такие решения, но не может обязать власти проводить ту или иную политику".

Отметим: в 2024 году Европейский суд по правам человека постановил, что правительство Швейцарии, принимая недостаточные меры по борьбе с изменением климата, действительно нарушает права человека.