x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 15:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 15:27
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов, шесть слонов погибли

время публикации: 20 февраля 2025 г., 14:26 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 14:27
На Шри-Ланке поезд врезался в стадо слонов, шесть слонов погибли
AP Photo/ Anupam Nath

Рядом с городом Хабаране в центре Шри-Ланки пассажирский поезд врезался в стадо слонов. Шесть слонов погибли, еще два получили травмы, им оказана помощь. Состав сошел с рельс, однако среди людей пострадавших не было.

Столкновения поездов со слонами происходят на Шри-Ланке не так уж редко, они уносят жизни 20 животных в год. Однако нынешний инцидент власти называют самым тяжелым за долгие годы.

На острове насчитывается около 7000 слонов. Превращение их природной среды обитания в сельскохозяйственные угодья приводит к тому, что столкновения с людьми происходят все чаще. При этом слон на Шри-Ланке считается священным животным, а его убийство – уголовное преступление.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 сентября 2024

В связи с голодом в Зимбабве пустят на мясо 200 слонов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 апреля 2024

Ботсвана предложила отправить 20 тысяч слонов в Германию: охота сдерживала их численность
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 03 июля 2023

Репатриация Муту Раджи: за священным слоном прислали специальный самолет