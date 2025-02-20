В Нижегородской области РФ разбился самолет, погибли два человека
время публикации: 20 февраля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 10:57
Утром в четверг, 20 февраля, около населенного пункта Новоликеево в Кстовском районе Нижегородской области РФ разбился самолет Van's RV-7. Погибли два человека.
МЧС по Нижегородской области сообщает, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся.
Причина происшествия выясняется.
Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).