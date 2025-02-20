В Сеуле начался процесс над президентом Южной Кореи, обвиняемым в мятеже

В Центральном окружном суде Сеула начался процесс по делу президента Южной Кореи Юн Сок Елю, обвиняемому в мятеже. Он стал первым главой государства, представшим перед судом во время пребывания в должности. Ему грозит пожизненное заключение или высшая мера наказания.

Прокуратура называет политика "главарем мятежников". Защита утверждает, что президент, объявив военное положение, действовал в рамках своих конституционных полномочий, и призывает суд выступить в качестве консолидирующей силы. Обвинение она называет нелегитимным.

Параллельно конституционный суд обсуждает вопрос о формальном отстранении Юн Сок Еля от должности, на основании импичмента, вынесенного главе государства парламентом.

Напомним, 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил военное положение в стране, обвинив оппозиционное Национальное собрание (южнокорейский парламент) в парализации правительства. Парламент проголосовал против его решения, вынудив через шесть часов отменить приказ. Попытка президента объявить военное положение была признана мятежом.

14 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля, и он был временно отстранен, хотя и остался действующим президентом страны. 15 января президент был арестован, суд продлил срок его содержания под стражей до 19 января, а затем арест был продлен еще на 20 дней.