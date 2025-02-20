x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 11:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 11:02
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Сеуле начался процесс над президентом Южной Кореи, обвиняемым в мятеже

Корея
время публикации: 20 февраля 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 09:39
В Сеуле начался процесс над президентом Южной Кореи, обвиняемым в мятеже
AP Photo/Ahn Young-joon

В Центральном окружном суде Сеула начался процесс по делу президента Южной Кореи Юн Сок Елю, обвиняемому в мятеже. Он стал первым главой государства, представшим перед судом во время пребывания в должности. Ему грозит пожизненное заключение или высшая мера наказания.

Прокуратура называет политика "главарем мятежников". Защита утверждает, что президент, объявив военное положение, действовал в рамках своих конституционных полномочий, и призывает суд выступить в качестве консолидирующей силы. Обвинение она называет нелегитимным.

Параллельно конституционный суд обсуждает вопрос о формальном отстранении Юн Сок Еля от должности, на основании импичмента, вынесенного главе государства парламентом.

Напомним, 3 декабря президент Юн Сок Ёль неожиданно объявил военное положение в стране, обвинив оппозиционное Национальное собрание (южнокорейский парламент) в парализации правительства. Парламент проголосовал против его решения, вынудив через шесть часов отменить приказ. Попытка президента объявить военное положение была признана мятежом.

14 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля, и он был временно отстранен, хотя и остался действующим президентом страны. 15 января президент был арестован, суд продлил срок его содержания под стражей до 19 января, а затем арест был продлен еще на 20 дней.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 января 2025

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю предъявлены официальные обвинения в мятеже
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 января 2025

Президент Южной Кореи арестован
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 декабря 2024

Суд выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи по делу о мятеже