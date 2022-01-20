Конфликт в Южно-Китайском море: версии КНР и США

Командование Народно-освободительной армии Китая сообщило, что утром 20 января была пресечена попытка американского эсминца Benfold проникнуть в китайские территориальные воды в районе Парасельского архипелага в Южно-Китайском море.

"За перемещениями корабля следили наши корабли и самолеты. Мы потребовали, чтобы американская сторона немедленно прекратила провокационные действия, отметив, что ответственность за возможные последствия придется нести ей", - сообщили в НОАК.

Американское военное командование заявило, что Benfold выполнял миссию по обеспечению свободы мореходства. Оно отвергло претензии Китая на то, что акватория вокруг архипелага – китайские территориальные воды.

Парасельский архипелаг – группа атоллов и рифов, на которые претендуют также Вьетнам и Тайвань. В 1974 году он был захвачен Китаем, который разместил на нем военные базы с гарнизоном около 1400 человек.