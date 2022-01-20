Суд в Петербурге заочно арестовал Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

Петроградский районный суд Петербурга в четверг, 20 января, рассмотрел ходатайство следствия о заочном заключении под стражу Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

В официальном сообщении сказано: "Суд согласился, что избрание иной меры, кроме стражи, невозможно. Сроки давности не истекли".

Как уточняется, мера пресечения Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.

Фигуранту инкриминированы преступления по ст.15, п."д" ст.102, п."д" ст.102 УК РСФСР (убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни). "Шляфман обвиняется в убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова", – уточняют в пресс-службе.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в спортивно-концертном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге в ходе конфликта с Игорем Малаховым, который тогда был директором певицы Азизы. Первоначально в убийстве обвинялся Малахов, но затем российские правоохранительные органы сочли, что выстрел, убивший певца, сделал Шляфман. Следствие полагает, что Малахов, вооруженный револьвером "Наган" с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. В ходе конфликта Тальков и его телохранители повалили Малахова на пол, а Шляфман вырвал из его рук револьвер и выстрелил в него, но попал в Талькова. Тальков скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

От российских правоохранительных органов Шляфман скрылся в 1992 году, в связи с чем его объявили в международный розыск. По данным следствия, в настоящий момент он безвыездно проживает в Израиле. В марте 1993 года Шляфману была избрана мера в виде заключения под стражу (на тот момент меры пресечения избирались прокурором). Между генпрокуратурой РФ и минюстом Израиля действует Меморандум о сотрудничестве. Таким образом, потенциально выдача Шляфмана РФ возможна.

Игорь Малахов был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ). Скончался в 2016 году.

Валерий Шляфман в 2012 году дал интервью корреспонденту издания "Экспресс" Наталье Мурга. Он заявил, что ответственность за убийство Талькова лежит на Малахове, из пистолета которого был произведен роковой выстрел. Он заявил, в частности, что после происшествия пытался спрятать оружие, но Азиза по требованию своего директора забрала револьвер, после чего Малахов разобрал оружие и выбросил его. Шляфман тогда сказал, что Малахов переехал жить в ЮАР. По словам бывшего концертного директора Талькова, его фактически вынудили уехать в Израиль, где он начал новую жизнь, женился повторно, взял фамилию супруги Высоцкий, и "ведет жизнь среднестатистического русского израильтянина", управляя концертным агентством. Шляфман отмечал также, что израильская сторона в ответ на запросы из России о его выдачи требовала предоставить материалы дела, но российская сторона не выполнила это требование.