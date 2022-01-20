Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире20 января 2022 г., 10:45

В Чехии умерла певица Хана Горка, умышленно заразившаяся COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Чехии умерла певица Хана Горка, умышленно заразившаяся COVID-19

Вокалистка чешской группы Asonanse Хана Горка, умышленно заразившаяся коронавирусом, чтобы после выздоровления получить "зеленый паспорт", умерла от коронавирусной инфекции на 58-м году жизни.

Сын музыканта Ян Рек расскзал, что Хана попала под влияние антипривочников и отказалась проходить вакцинацию. Когда они с отцом, несмотря на прививки, заразились, Горка осталась с ними, чтобы переболеть вместе с ними – вместо того, чтобы изолироваться.

За два дня до смерти она сообщила, что идет на поправку и что скоро сможет ходит на концерты, в театры и в сауну. Буквально за четверть часа до смерти Хана собралась на прогулку, но почувствовала себя плохо, прилегла на кровать и умерла.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:27 Новые аресты в Великобритании по делу о захвате техасской синагоги
10:45 В Чехии умерла певица Хана Горка, умышленно заразившаяся COVID-19
09:20 Пресс-конференция Байдена: акцент на внутренних проблемах и российско-украинском кризисе
17:03 В результате несчастного случая на горнолыжной трассе погиб 37-летний актер Гаспар Ульель
16:04 Журнал Time вышел с портретом Алексея Навального на обложке
15:56 Суд отказался брать Порошенко под стражу, но потребовал сдать паспорт
15:38 Рябков: "Мы не будем вторгаться на Украину"
14:55 Известная американская актриса Иветт Мимье умерла во сне
14:52 Брейвик, подавший на УДО, встретил судей нацистским приветствием
11:58 Блинкен прибыл в Киев: "Решение примет Путин"
Загрузка...