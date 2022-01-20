В Чехии умерла певица Хана Горка, умышленно заразившаяся COVID-19

Вокалистка чешской группы Asonanse Хана Горка, умышленно заразившаяся коронавирусом, чтобы после выздоровления получить "зеленый паспорт", умерла от коронавирусной инфекции на 58-м году жизни.

Сын музыканта Ян Рек расскзал, что Хана попала под влияние антипривочников и отказалась проходить вакцинацию. Когда они с отцом, несмотря на прививки, заразились, Горка осталась с ними, чтобы переболеть вместе с ними – вместо того, чтобы изолироваться.

За два дня до смерти она сообщила, что идет на поправку и что скоро сможет ходит на концерты, в театры и в сауну. Буквально за четверть часа до смерти Хана собралась на прогулку, но почувствовала себя плохо, прилегла на кровать и умерла.