Пресс-конференция Байдена: акцент на внутренних проблемах и российско-украинском кризисе

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, приуроченную к первому году его каденции. Были затронуты темы борьбы с эпидемией COVID-19, законодательные приоритеты и безопасность Украины. Выступление длилось около 2 часов (вступительная речь около 17 минут, затем ответы на вопросы журналистов).

Свое выступление Байден начал со слов об успешности вакцинации против коронавируса в стране. Он отметил, что, когда приносил присягу год назад, в США были вакцинированы против коронавируса только 2 млн человек, сейчас таких 210 млн.

Президент упомянул, что за последний год были созданы 6 млн новых рабочих мест, при этом уровень безработицы снизился до 3,9%. Были отмечены и другие успехи, в частности, снижение стоимость медицинской страховки для миллионов американцев.

В то же время Байден несколько раз говорил в своем выступлении о "трудных временах", связанных с эпидемией COVID-19. Он вновь призвал американцев вакцинироваться и проходить тесты, отметив, что миллиард домашних тестов будут предоставлены вскоре гражданам бесплатно. Джо Байден заверил, что страна не вернется к локдаунам из-за коронавируса.

Значительное внимание в речи Байдена было уделено проблемам экономики США, прежде всего растущей инфляции.

Он говорил о сложностях продвижения реформ, которые инициирует Демократическая партия. "Мы идем в гору против ветра", – сказал Байден. В частности, речь шла о реформе системы выборов.

Представительница агентства Bloomberg подняла тему возможной агрессии России против Украины. Байден пообещал ввести против Владимира Путина невиданные ранее санкции в случае, если российские военные вторгнутся на территорию Украины. "Это действительно будет катастрофой для России", – заявил американский президент, отметив, что речь идет прежде всего о российской экономике.

В свою очередь, корреспондент New York Times спросил Байдена о том, изменилось ли его мнение о Путине. Президент ответил, что, по его мнению, Путин "не хочет полномасштабной войны (в Украине)".

Далее вопросы журналистов вновь касались экономических и внутриполитических проблем Америки.

Прозвучал вопрос о возможности возобновления "ядерной сделки" с Ираном. Ответ был невнятным. Байден сказал, что следует "не сдаваться и идти вперед".

Корреспондентка NBC задала вопрос о том, есть ли единство мнений в администрации президента США о намерении Путина вторгнуться в Украину. "Единственно, в чем я уверен, так это в том, что решение полностью зависит от Путина", – ответил Байден.

Была поднята тема вывода американских военных из Афганистана. Байден сказал, что он опечален приходом "Талибана" к власти в этой стране, отметив в то же время, что Америка не может решить все подобные проблемы в мире.

Далее Байдену пришлось отвечать на вопросы о компетентности его администрации, о "левизне" его собственных политических взглядов, об отношениях с Китаем, об усилиях по прекращению войны в Йемене, об отношениях со странами Латинской Америки и т.д. Был поднят вопрос о возможности войны между Россией и США.

Завершил свое выступление Байден ответами на вопросы, касавшиеся темы борьбы с эпидемией коронавирусом и темы взаимодействия с республиканцами.

Отметим, что в ходе пресс-конференции не было задано ни одного вопроса по поводу отношений США и Израиля. В своей речи Байден Израиль не упоминал.