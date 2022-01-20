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NEWSru.co.il :: В мире20 января 2022 г., 13:57

Расследование в Германии: папа Бенедикт XVI знал о священниках-педофилах

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Расследование в Германии: папа Бенедикт XVI знал о священниках-педофилах

Расследование, проведенное двумя германскими юридическими фирмами, установило, что кардинал Йозеф Ратцингер, ставший впоследствии Папой Римским Бенедиктом XVI, знал о сексуальных преступлениях священников против детей его епархии.

Обвинения касаются, в том числе, периода 1977-1982 года, когда Ратцингер занимал кафедру архиепископа в Мюнхене. Священнослужители, растлевавшие детей, не несли никакого наказания и сохраняли свои должности, несмотря на то, что церковному руководству было известно о преступлениях.

На протяжении долгих лет Бенедикт XVI утверждал, что ему не было известно о сексуальном насилии в отношении детей, продолжает он настаивать на этом и сейчас.


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