Расследование в Германии: папа Бенедикт XVI знал о священниках-педофилах

Расследование, проведенное двумя германскими юридическими фирмами, установило, что кардинал Йозеф Ратцингер, ставший впоследствии Папой Римским Бенедиктом XVI, знал о сексуальных преступлениях священников против детей его епархии.

Обвинения касаются, в том числе, периода 1977-1982 года, когда Ратцингер занимал кафедру архиепископа в Мюнхене. Священнослужители, растлевавшие детей, не несли никакого наказания и сохраняли свои должности, несмотря на то, что церковному руководству было известно о преступлениях.

На протяжении долгих лет Бенедикт XVI утверждал, что ему не было известно о сексуальном насилии в отношении детей, продолжает он настаивать на этом и сейчас.