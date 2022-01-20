"Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина". Новая публикация ФБК

В первую годовщину публикации расследования "Дворец для Путина. История самой большой взятки" (на сегодняшний день более 121 млн просмотров) Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал реальные снимки помещений этого дворца.

Реальность превзошла ожидания, отмечают Мария Певчих и Георгий Албуров, поясняя, что в первом фильме про "дворец Путина" многие кадры были основаны на полученном ФБК подробном плане помещений и 3D-визуализации, в основе которой были кадры иллюстрированных каталогов фирм, где заказывались предметы интерьера для этого дворца (спецификация была указана в плане).

В распоряжении ФБК оказалось множество реальных снимков "дворца Путина". В частности, на них видно, что чуть ли не в каждом помещении есть государственная символика – золоченые двуглавые орлы – даже в "кальянной", она же домашний стриптиз-клуб.