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NEWSru.co.il :: В мире20 января 2022 г., 13:30

"Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина". Новая публикация ФБК

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"Золотое безумие. Реальные фотографии дворца Путина". Новая публикация ФБК

В первую годовщину публикации расследования "Дворец для Путина. История самой большой взятки" (на сегодняшний день более 121 млн просмотров) Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал реальные снимки помещений этого дворца.

Реальность превзошла ожидания, отмечают Мария Певчих и Георгий Албуров, поясняя, что в первом фильме про "дворец Путина" многие кадры были основаны на полученном ФБК подробном плане помещений и 3D-визуализации, в основе которой были кадры иллюстрированных каталогов фирм, где заказывались предметы интерьера для этого дворца (спецификация была указана в плане).

В распоряжении ФБК оказалось множество реальных снимков "дворца Путина". В частности, на них видно, что чуть ли не в каждом помещении есть государственная символика – золоченые двуглавые орлы – даже в "кальянной", она же домашний стриптиз-клуб.


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