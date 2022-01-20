В Москве вынесен приговор по делу о контрабанде наркотиков из посольства РФ в Аргентине

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к длительным срокам тюремного заключения фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Вердикт был вынес на основании решения коллегии присяжных.

Ключевой фигурант, предприниматель Алексей Ковальчук, приговорен к 18 годам лишения свободы. Завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов – к 17 годам тюрьмы, а Виктор Калмыков и Иштимир Худжамов, соответственно, к 16 и 13 годам тюрьмы.

Согласно российским следственным органам, Хаджамов, Калмыков и Аьянов были в 2017 году взяты с поличным в Москве при получении крупной партии наркотиков. Сообщалось, что 389 килограммов кокаина были обнаружены в российском посольстве в Буэнос-Айресе и заменены на муляжи.

В 2018 году в Берлине по международному ордеру был арестован Ковальчук. Его экстрадировали в Россию. В суде членам группировки были предъявлены обвинения в покушении на контрабанду наркотиков. Свою вину подсудимые не признали.