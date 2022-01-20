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NEWSru.co.il :: В мире20 января 2022 г., 14:32

В Москве вынесен приговор по делу о контрабанде наркотиков из посольства РФ в Аргентине

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Аргентинский полицейский охраняет чемоданы с кокаином, найденные в пристройке посольства России в Буэносе-Айресе, Аргентина. 2018 год

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к длительным срокам тюремного заключения фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Вердикт был вынес на основании решения коллегии присяжных.

Ключевой фигурант, предприниматель Алексей Ковальчук, приговорен к 18 годам лишения свободы. Завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов – к 17 годам тюрьмы, а Виктор Калмыков и Иштимир Худжамов, соответственно, к 16 и 13 годам тюрьмы.

Согласно российским следственным органам, Хаджамов, Калмыков и Аьянов были в 2017 году взяты с поличным в Москве при получении крупной партии наркотиков. Сообщалось, что 389 килограммов кокаина были обнаружены в российском посольстве в Буэнос-Айресе и заменены на муляжи.


В 2018 году в Берлине по международному ордеру был арестован Ковальчук. Его экстрадировали в Россию. В суде членам группировки были предъявлены обвинения в покушении на контрабанду наркотиков. Свою вину подсудимые не признали.

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