"В свете сложившейся ситуации" МИД Израиля просит израильтян, находящихся в Украине, заполнить анкету

В четверг, 20 января, на официальном сайте посольства Израиля в Украине была опубликована просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты "в свете сложившейся в Украине ситуации".

Посольство просит заполнить эту анкету (на украинском, русском или иврите) на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.

При заполнении анкеты следует указать личные данные, включая паспортные сведения, номер мобильного телефона и место проживания. Наличие этих сведений в кризисной ситуации позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.

Несколько недель назад в интервью NEWSru.co.il посол Израиля в Украине Михаил Бродский говорил: "Мы пристально следим за ситуацией и сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины. При этом мы надеемся, что нынешняя напряженная ситуация разрешится мирным путем, без серьезных последствий. Это наша последовательная позиция – мы призываем решать проблемы востока Украины путем переговоров...У каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану".