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Мир

В Китае казнен мужчина, который из-за развода протаранил толпу на автомобиле

Суд
Китай
время публикации: 20 января 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 15:48
На месте автомобильной атаки
AP Photo/Ng Han Guan

В Китае приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный 62-летнему Фаню Вэйцю, который в ноябре 2024 года протаранил на автомобиле толпу в расположенном на юге-востоке страны городе Чжухай. 35 человек погибли, более 40 пострадали.

Согласно материалам дела, мотивом стало недовольство исходом бракоразводного процесса. Когда автомобиль остановился, мужчина попытался покончить с собой – на его шее были обнаружены ножевые раны.

Судебное разбирательство было проведено в кратчайшие сроки – уже в ноябре Фань был приговорен к высшей мере наказания. Отметим, что власти постарались сохранить происшедшее в тайне, немногочисленные публикации были удалены, а сообщения в социальных сетях блокировались.

Мир
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