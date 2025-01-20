В Китае казнен мужчина, который из-за развода протаранил толпу на автомобиле

В Китае приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный 62-летнему Фаню Вэйцю, который в ноябре 2024 года протаранил на автомобиле толпу в расположенном на юге-востоке страны городе Чжухай. 35 человек погибли, более 40 пострадали.

Согласно материалам дела, мотивом стало недовольство исходом бракоразводного процесса. Когда автомобиль остановился, мужчина попытался покончить с собой – на его шее были обнаружены ножевые раны.

Судебное разбирательство было проведено в кратчайшие сроки – уже в ноябре Фань был приговорен к высшей мере наказания. Отметим, что власти постарались сохранить происшедшее в тайне, немногочисленные публикации были удалены, а сообщения в социальных сетях блокировались.