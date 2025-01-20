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Мир

Индийский полицейский, убивший и изнасиловавший врача, избежит казни: "Не редкое преступление"

время публикации: 20 января 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 13:09
Индийский полицейский, убивший и изнасиловавший врача, избежит казни: "Не редкое преступление"
AP Photo/Patrick Semansky

Суд индийского города Силдах приговорил к пожизненному заключению добровольца полиции Санджая Роя, который был признан виновным в убийстве и изнасиловании врача-интерна в государственной больнице Колькаты. Тело 31-летней женщины со следами насилия было обнаружено 9 августа в учебной аудитории медицинского центра.

Прокуратура настаивала на высшей мере наказания, однако судья Анирбан Дас постановил: обвинению не удалось доказать, что речь идет о крайне редком преступлении. Он ограничился пожизненным заключением без права на освобождение по обеим статьям обвинения. 33-летний подсудимый на всем протяжении судебного разбирательства утверждал, что он невиновен.

В зале суда присутствовали и родители убитой, имя которой не называется. Они выразили убеждение, что в преступлении был замешан не один человек. Семья также настаивала на смертном приговоре. Врачи больницы, объявившие после убийства забастовку, заявили, что продолжат протесты, пока справедливость не восторжествует.

По данным властей, в 2022 году в Индии было зарегистрировано 31516 случаев изнасилования – в среднем, 86 изнасилований в сутки. Организации, защищающие права женщин, заявляют, что властям становится известно лишь о малой части преступлений.

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