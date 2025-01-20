Генштаб ВСУ: сбиты 93 из 141 российских беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 141 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 93 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 47 "шахед" был локационно потерян в регионах Украины (без негативных последствий), два из них вернулись в Россию.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Официальных сведений о причиненном ущербе нет.