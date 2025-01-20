x
20 января 2025
|
последняя новость: 09:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2025
|
20 января 2025
|
последняя новость: 09:35
20 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 93 из 141 российских беспилотников

Война в Украине
время публикации: 20 января 2025 г., 08:47 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 08:51
Генштаб ВСУ: сбиты 93 из 141 российских беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 141 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 93 беспилотника, запущенных российскими военными. Еще 47 "шахед" был локационно потерян в регионах Украины (без негативных последствий), два из них вернулись в Россию.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Официальных сведений о причиненном ущербе нет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2025

Атака БПЛА на военно-промышленные предприятия в РФ: российские власти заявляют, что ущерба нет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2025

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1062-й день войны