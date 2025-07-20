Комитет Конгресса США: администрация Байдена финансировала протесты против Нетаниягу

Юридический комитет Конгресса США, большинство в котором составляют республиканцы, выпустил меморандум, утверждающий, что администрация Джо Байдена использовала деньги налогоплательщиков для финансирования оппозиционных выступлений в Израиле.

Согласно документу, средства поступали, в том числе, через такие федеральные ведомства как Государственный департамент и Агентство по международному развитию (USAID). "Эти фонды напрямую и не напрямую использовались для поддержки террористических группировок и организаций, выступающих против Нетаниягу", – говорится в документе.

В меморандуме утверждается, что организация Blue White Future получала средства от других неправительственных организаций, среди которых были и получатели американских фондов, и что эти средства использовались для финансирования коалиционного штаба протестов против юридической реформы.

Из документа следует, что

- администрация Байдена-Харрис, якобы, выделила 42000 долларов израильской НПО Movement for Quality Government на школьные программы "гражданского активизма",

- американская НПО PEF Israel Endowment Funds выделила 884 миллиона долларов группам, участвовавшим в протестах в Израиле. Эти протесты в документе называются "антидемократическими".

- американская НПО Jewish Communal Fund (JCF) выделила 42,8 миллиона долларов штабу протестов против Нетаниягу в Израиле и двум основным спонсорам протестов.

- американская НПО Middle East Peace Dialogue Network (MEPDN), возможно, нарушила американское законодательство, финансируя протесты.

- Rockefeller Philanthropy Advisors, скорее всего, передала часть средств из 20 миллионов федеральных грантов группам, финансирующим протесты.

Также в документе юридического комитета Конгресса США утверждается, что администрация Байдена-Харрис предоставляла правительственное финансирование связанным с террористами НПО. Это самый туманный пункт меморандума. Не очень понятно, как он связан с предыдущими.

"Кикар шабат" приводит реакцию организации "Атид Кахоль-Лаван". "Ни одна государственная или правительственная организация, американская или какая-либо другая, не жертвовал деньги нашей организации – ни напрямую, ни через посредников. Меморандум основан на предвзятых, лживых публикациях", – заявила организация, пригрозив судом тем, кто распространяет эти утверждения.