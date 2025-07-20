Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 93 украинских БПЛА

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 20 июля силами ПВО были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, неизвестно.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Белгородской и Рязанской областей, а также над территорией Московского региона (в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву) и над акваторией Черного моря.

Вводились ограничения на работу аэропортов, в том числе в Москве.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.