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Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 93 украинских БПЛА

Война в России
Беспилотники
время публикации: 20 июля 2025 г., 07:28 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 07:34
Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 93 украинских БПЛА
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 20 июля силами ПВО были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, неизвестно.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Белгородской и Рязанской областей, а также над территорией Московского региона (в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву) и над акваторией Черного моря.

Вводились ограничения на работу аэропортов, в том числе в Москве.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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