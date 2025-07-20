x
20 июля 2025
|
последняя новость: 22:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 22:27
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Ирландии расследуют смерть миллионера, умершего через день после свадьбы

Ирландия
время публикации: 20 июля 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 21:45
В Ирландии расследуют смерть миллионера, умершего через день после свадьбы
AP Photo/Wilfredo Lee

В Ирландии расследуют обстоятельства смерти 75-летнего фермера Джо Грогана, который скончался в 2023-м году через день после того, как тайно женился на своей 50-летней сиделке Лизе Флайерти.

Как пишет The Mirror, на свадьбе не было никого из родственников со стороны жениха – они даже не знали, что пара состоит в отношениях. Родственники потребовали провести расследование обстоятельств его женитьбы и смерти, заявив, что те вызывают множество вопросов, остающихся без ответа.

У мужчины была диагностирована лимфома Ходжкина, однако лечение проходило успешно. В свидетельстве причиной смерти названа инфекция. Двоюродные братья требуют от суда провести эксгумацию, однако неясно, прольет ли она дополнительный свет на обстоятельства смерти – тело было забальзамировано.

Добавим, что Гроган оставил жене, с которой прожил лишь день, состояние в размере 4,7 миллиона фунтов. Во столько оценивается ферма с угодьями площадью 89 гектаров.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook