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Мир

Экс-агенты "Мосада" подозреваются в Германии в похищении двух детей

Расследование
Германия
"Мосад"
время публикации: 20 июля 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 18:57
Стейк-хаус Block House в Гамбурге
Wikipedia.org. Фото: hh oldman

В суде Гамбурга рассматривается дело наследницы известной сети стейк-хаусов Block House Кристины Блок, которую обвиняют в похищении детей у бывшего мужа. По этому делу также проходят бывшие агенты "Мосада" и бывший глава разведки Германии. О процессе рассказывает издание The Guardian.

Согласно материалам обвинительного заключения, Блок наняла международное охранное агентство для похищения двух детей, которым в то время было 10 и 13 лет, у своего бывшего мужа Стефана Хенселя, проживающего на юге Дании. В новогоднюю ночь 2024 года, когда Хенсель вместе с детьми пошел смотреть на фейерверк, его сбили с ног неизвестные, они оттащили его сына и дочь в лес, где сели в машину. По словам детей им заклеили рты скотчем, а один из похитителей пригрозил им: "Замолчите или мы вас убьем".

Дети были привезены на ферму в Баден-Вюртемберге, на юге Германии. 2 января за ними приехала Кристина Блок и отвезла их на свою виллу в Гамбурге. Уже через несколько дней полиция забрала детей и вернула их в Данию.

По данным The Guardian, одним из подозреваемых в этом деле является Август Ханниг, бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Он свою причастность к похищению детей отрицает.

По данным новостной службы "Кан", по этому делу проходят бывший израильский агент, известный под именем Таль Сасон, а также два бывших агента "Мосада" под именами Давид Рам Баркай и Керен Таненбаум, которым удалось скрыться. Охранная компания, фигурирующая в деле, это Cyber Cupula Operations GmbH, принадлежащая Баркаю.

Мир
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