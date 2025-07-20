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Мир

Гендиректор Astronomer ушел в отставку из-за скандального видео с концерта Coldplay

время публикации: 20 июля 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 22:33
Гендиректор Astronomer ушел в отставку из-за скандального видео с концерта Coldplay
Соцсети

Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку после того, как на концерте группы Coldplay он попал в объектив "камеры поцелуев" с женщиной, которая не является его женой.

Речь идет о главе кадрового управления компании Кристин Кэбот, с которой, как утверждается, его связывали романтические отношения. Обратив внимание, что их снимают, они пришли в замешательство, Кэбот отвернулась, а Байрон спрятался. "Либо они стесняются, либо у них роман", – произнес со сцены солист Coldplay Крис Мартин.

Из-за чрезмерной реакции Кристин и Энди ролик стал вирусным в интернете – никто не обратил бы на него внимание, если они просто помахали в камеру. В сети распространяются и многочисленные видео, на которых снимаемые камерой поцелуев парочки поступают так же, как Байрон и Кэбот.

"Аstronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствовались с момента основания компании. От нашего руководства ожидают, что оно станет примером стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдались", – говорится в заявлении компании.

Мир
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