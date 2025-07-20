Беспрецедентно сильные ливни в Южной Корее, есть жертвы
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:59
В Южной Корее жертвами наводнений и оползней, возникших на фоне сильнейших ливней, стали не менее 11 человек. По меньшей мере восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Yonhap.
Ливни идут уже пять дней. Поступают сообщения о погибших на севере, в центре и на юге страны.
Большинство погибших в южном уезде Санчхон, где со среды выпало почти 800 мм осадков.
Утром 20 июля в уезде Капхён провинции Кёнгидо, в 70 км к востоку от Сеула, выпало около 170 мм осадков.
В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и страна, как правило, хорошо к ним подготовлена. Но на этой неделе регионы страны пострадали от беспрецедентно сильных ливней.
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