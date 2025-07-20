x
20 июля 2025
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 07:41
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Беспрецедентно сильные ливни в Южной Корее, есть жертвы

Дожди
Корея
Наводнение
время публикации: 20 июля 2025 г., 06:57 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 06:59
Беспрецедентно сильные ливни в Южной Корее, есть жертвы
AP Photo/Lee Jin-man

В Южной Корее жертвами наводнений и оползней, возникших на фоне сильнейших ливней, стали не менее 11 человек. По меньшей мере восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Yonhap.

Ливни идут уже пять дней. Поступают сообщения о погибших на севере, в центре и на юге страны.

Большинство погибших в южном уезде Санчхон, где со среды выпало почти 800 мм осадков.

Утром 20 июля в уезде Капхён провинции Кёнгидо, в 70 км к востоку от Сеула, выпало около 170 мм осадков.

В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и страна, как правило, хорошо к ним подготовлена. Но на этой неделе регионы страны пострадали от беспрецедентно сильных ливней.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 сентября 2024

В КНДР после наводнения казнены десятки чиновников
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 июля 2023

Муссон в Южной Корее, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 июля 2023

На западе Южной Кореи в результате наводнений погибли не менее семи человек