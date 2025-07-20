Беспрецедентно сильные ливни в Южной Корее, есть жертвы

В Южной Корее жертвами наводнений и оползней, возникших на фоне сильнейших ливней, стали не менее 11 человек. По меньшей мере восемь человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Yonhap.

Ливни идут уже пять дней. Поступают сообщения о погибших на севере, в центре и на юге страны.

Большинство погибших в южном уезде Санчхон, где со среды выпало почти 800 мм осадков.

Утром 20 июля в уезде Капхён провинции Кёнгидо, в 70 км к востоку от Сеула, выпало около 170 мм осадков.

В Южной Корее в июле обычно идут муссонные дожди, и страна, как правило, хорошо к ним подготовлена. Но на этой неделе регионы страны пострадали от беспрецедентно сильных ливней.