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Мир

В КНДР после наводнения казнены десятки чиновников

время публикации: 05 сентября 2024 г., 09:38 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 09:42
В КНДР после наводнения казнены десятки чиновников
AP Photo/Lee Jin-man

Около 30 чиновников были казнены в Северной Корее по указанию правителя КНДР Ким Чен Ына. Расправа связана с масштабным наводнением, которое в июле унесло жизни нескольких тысяч жителей севера страны.

Тогда СМИ Северной Кореи публиковали фотографии Ким Чен Ына в пострадавших районах, сообщая, что он лично руководит спасательными работами. Тогда же глава государства заявил о необходимости наказать тех, кто пренебрег своим долгом, допустив множество жертв.

Южнокорейский телеканал TV Chosun передал, что в наибольшей степени от наводнения пострадала провинция Чагандо, на границы с Китаем. Было повреждено около 5000 домов, затоплено 3,3тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасено 5000 человек.

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