Восемь штатов США продвигают закон о смене терминов: "Иудея и Самария" вместо "Западного берега"

Восемь американских штатов, включая Юту, Луизиану, Теннесси, Алабаму, Арканзас, Оклахому, Айову и Айдахо, объявили о начале законодательного процесса, направленного на закрепление в официальных документах термина "Иудея и Самария" вместо распространенного в международных и дипломатических кругах названия "Западный берег".

Это решение стало результатом интенсивной дипломатической и общественной работы главы регионального совета Шомрон Йоси Дагана, который уже несколько лет продвигает инициативу по международному признанию исторического и правового статуса Иудеи и Самарии как неотъемлемой части Земли Израиля и колыбели еврейского народа.

"Предложение о замене термина с политическим подтекстом "Западный берег" на историческое название "Иудея и Самария" – это не просто формальность. Оно несет в себе глубокий символический смысл. Законопроект включает официальную декларацию о том, что Иудея и Самария – это библейская родина еврейского народа, и, следовательно, государство Израиль не может считаться "оккупантом" на этих территориях. Такой подход бросает вызов распространенному в международной политике нарративу, согласно которому речь идет о "спорной территории" или даже об "оккупации"", – говорится в сообщении пресс-службы регионального совета Шомрон.

Прорыв в продвижении инициативы произошёл на ежегодной конференции ALEC – крупнейшей платформы, объединяющей законодателей из 50 штатов США. Во время конференции Йоси Даган выступил с ключевой речью перед сотнями американских сенаторов и членов законодательных собраний штатов. В своём выступлении он отметил: "Наш главный враг – это не танки и ракеты, а дезинформация. Когда невозможно победить Израиль в открытом бою, начинается война за умы и восприятие. Утверждение, что евреи – это 'оккупанты' в Иудее и Самарии, – это абсурд. Мы должны называть вещи своими именами".

Организация ALEC приняла решение единогласно одобрить законопроект, рекомендованный к принятию в каждом из штатов. На сегодняшний день парламентарии восьми штатов уже выразили готовность продвигать данный законопроект в своих местных законодательных органах.

Примером служит штат Арканзас, который ещё месяц назад стал первой юрисдикцией в США, официально закрепившей в законодательстве обязанность использовать исключительно название "Иудея и Самария" во всех государственных документах. Инициатива была выработана в рамках тесного сотрудничества между депутатом штата Минди Макклинден и Йоси Даганом. Макклинден подчеркнула: "Термин 'Западный берег' – это не нейтральное название, а политическая формулировка. Археология, история, Библия – все указывает на то, что это земля еврейского народа. Мы хотим, чтобы правда звучала в официальном языке и законодательстве".

Эта инициатива также продолжается развиваться и на уровне федерального Конгресса США. Ранее по инициативе Йоси Дагана и конгрессвумен Клаудии Тенни была создана двухпартийная лобби-группа в поддержку Иудеи и Самарии, которая подала на рассмотрение федеральный законопроект с аналогичным содержанием. На сегодняшний день его уже поддержали более 20 членов Конгресса, включая председателя Комитета по международным делам Брайана Маста, который публично заявил о своем намерении использовать исключительно исторические термины – "Иудея и Самария".

Сенатор Джим Додсон отметил в ходе конференции: "Мы обсуждали инициативу, которую я и моя коллега Минди Макклинден уже утвердили в Арканзасе. Мы полностью исключили термин 'Западный берег' из официальной терминологии. Теперь наша цель – предложить эту модель остальным штатам. Здесь, на ALEC, с нами более 450 парламентариев со всей страны – и это реальный шанс изменить дискурс".

Йоси Даган продолжает активные переговоры с представителями других штатов США с целью расширить инициативу и довести ее до общегосударственного масштаба. "Это не просто локальный успех. Мы начали исторический процесс, который, я верю, дойдёт до каждого штата и, в дальнейшем, до других стран. Мы победим – ради исторической справедливости, ради безопасности Израиля, и ради здравого смысла", – сказал Даган.