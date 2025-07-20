Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1243-й день войны

Минобороны РФ 20 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровское Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Закотное, Иванополье, Платоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Маяк, Молодецкое, Муравка, Зверево, Удачное, Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и Краснознаменка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, а также семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Филия Днепропетровской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США, и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 364 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71066 беспилотных летательных аппаратов, 619 зенитных ракетных комплексов, 24277 танков и других боевых бронированных машин, 1577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27593 орудия полевой артиллерии и минометов, 38459 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).