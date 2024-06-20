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В Австралии разгромлен офис еврейского депутата парламента

время публикации: 20 июня 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 14:00
В Австралии разгромлен офис еврейского депутата парламента Джоша Бернса
Wikipedia.org. Фото: TheScrubby

В Мельбурне разгромлен офис депутата австралийского парламента Джоша Бернса – еврея и сторонника государства Израиль. Парламентарий назвал нападение политически мотивированным, однако правильнее определить его как антисемитское.

Согласно камерам наблюдения, в ночном нападении участвовали пять человек. Они выбили витрины, отключили в здании систему связи, подожгли дверь, расписали канцелярию красной краской и использовали эту же краску, чтобы написать лозунг "Сионизм – это фашизм".

Бернс сообщил, что после 7 октября члены его аппарата подвергались нападкам и оскорблениям в связи с занятой им позицией. Он подчеркнул, что подобные нападения не приблизят мир на Ближнем Востоке.

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