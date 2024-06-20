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Мир

Шведский суд оправдал сирийского генерала, обвиняемого в военных преступлениях

время публикации: 20 июня 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 16:47

Окружной суд Стокгольма оправдал бывшего бригадного генерала сирийской армии Мухаммеда Хамо, которому было предъявлено обвинение в военных преступлениях. 65-летний генерал – самый высокопоставленный представитель сирийского режима, оказавшийся на скамье подсудимых.

Согласно материалам дела, в начале 2012 года он отвечал за материально-техническое снабжение 11 дивизии сирийской армии, в том числе, за боевое питание. В это время соединение вело бои против вооруженной оппозиции в Хомсе и в Хаме.

"Главный вопрос заключается в том, были ли наносимые дивизией удары неизбирательными, и отвечал ли подсудимый за доставку снарядов в этих эпизодах. Обвинению не удалось представить достаточно улик по данному вопросу", – говорится в вердикте, вынесенном судьей Катариной Фабиан.

Прокурор Каролина Висландер сообщила, что изучит вердикт, прежде чем принимать решение об апелляции. Она отметила, что решение суда создаст трудности во всех будущих делах, связанных с преступлениями сирийского режима.

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