Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1213-й день войны

Минобороны РФ 20 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 14 по 20 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники танковой, четырех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1250 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств. В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1480 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 58 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 25 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1390 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Противник потерял более 3410 военнослужащих, 43 боевые бронированные машины, включая семь бронетранспортеров М113 производства США, 34 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки западного производства. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1350 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 54 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. ВСУ потеряли более 470 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов, горючего и военно-технического имущества. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 29 управляемых авиационных бомб JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 64 585 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 982 танка и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 413 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 058 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).