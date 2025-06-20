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Генштаб ВСУ: перехвачены 70 из 86 БПЛА, погибшие в Харькове. Минобороны РФ: сбит 61 БПЛА

время публикации: 20 июня 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 08:50
Генштаб ВСУ: перехвачены 70 из 86 БПЛА, погибшие в Харькове. Минобороны РФ: сбит 61 БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 20 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 86 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 70 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в восьми локациях и падения обломков в 11 локациях.

В Одессе и Харькове в результате ночной атаки причинен значительный ущерб. Есть множество пострадавших.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 19 июня до утра 20 июня на территории Российской Федерации были перехвачены более 60 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Брянской областей и Московского региона. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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