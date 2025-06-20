Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского и минобороны России.

"Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет. И вот наконец они дома. Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей", – написал Владимир Зеленский.

В заявлении минобороны России как обычно отмечался только сам факт обмена "группы российских военнослужащих" на украинских.

Сколько военных обменяли стороны не сообщается.

Договоренность об обмене военнопленными и телами погибших была достигнута на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в начале июня.