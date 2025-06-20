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Мир

Путин: "Там, где ступает нога русского солдата, то – наше"

Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 20 июня 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 20:18
Владимир Путин
Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Петербурге, ответил на вопрос модератора пленарного заседания о том, куда может дойти российская армия в Украине, наступая за пределами областей, которые Москва уже считает своими, сообщает "Медуза".

"Я уже говорил, что русские и украинцы – один народ. В этом смысле вся Украина наша", – заявил Путин.

"Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то – наше", – добавил он.

Президент РФ также заявил, что российская армия в рамках создания "зоны безопасности" может захватить город Сумы.

"Они забрались к нам в Курскую область, натворили преступлений. Мы их выгнали. А теперь мы вынуждены создавать зону безопасности вдоль границы, – сказал Путин. – У нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю".

Мир
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