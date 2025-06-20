Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", в него попал драматург Артур Соломонов

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". В список попали семь человек:

бывший муниципальный депутат Николай Бобринский, врач Александр Ванюков, исполнительный директор "Мемориала" Анастасия Гарина, писатель и драматург Артур Соломонов, публицист Борис Стомахин, ЛГБТ-активист Александр Хмелев, электоральный эксперт Иван Шукшин.

Кроме того, в реестр "иноагентов" внесен проект "Новой газеты" "Горби медиа".

По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.

Отметим, что писатель и драматург Артур Соломонов в настоящее время живет в Израиле.