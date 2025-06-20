x
20 июня 2025
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июня 2025
|
20 июня 2025
|
последняя новость: 19:01
20 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", в него попал драматург Артур Соломонов

Россия
время публикации: 20 июня 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 19:01
Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". В список попали семь человек:

бывший муниципальный депутат Николай Бобринский, врач Александр Ванюков, исполнительный директор "Мемориала" Анастасия Гарина, писатель и драматург Артур Соломонов, публицист Борис Стомахин, ЛГБТ-активист Александр Хмелев, электоральный эксперт Иван Шукшин.

Кроме того, в реестр "иноагентов" внесен проект "Новой газеты" "Горби медиа".

По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.

Отметим, что писатель и драматург Артур Соломонов в настоящее время живет в Израиле.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook