Трамп заявил, что ему трудно требовать от Нетаниягу остановить войну, когда Израиль побеждает

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, прибыл из Мэриленда в Нью-Джерси. В аэропорту Морристауна он ответил на вопросы журналистов, касающиеся войны Израиля против Ирана и готовности США вступить в эту войну.

Трамп заявил, что готов предоставить Тегерану не более двух недель на достижение сделки по ядерной программе. При этом он сказал, что "в зависимости от обстоятельств" мог бы поддержать прекращение огня между Израилем и Ираном на время ведения переговоров.

В то же время он дал понять, что ему сложно требовать от премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу остановить атаки. "Очень трудно остановить это... У Израиля все идет хорошо в том, что касается войны. Думаю, можно сказать, что у Ирана все идет не так хорошо... Но мы готовы и можем. Мы говорим с Ираном. И посмотрим, что получится", – сказал Трамп.

Американский президент выразил уверенность в том, что Иран действительно накопил "огромное количество материала", что позволяло иранцам создать ядерное оружие "если не в течение недель, то в течение месяцев".

При этом, когда его попросили прокомментировать слова главы нацразведки США Тулси Габбард об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия, Трамп ответил: "Она ошибается".

Отвечая на вопрос о возможной отправке в Иран американских сухопутных сил, Трамп сказал: "Я не собираюсь говорить о сухопутных войсках. Сухопутные силы – это последнее, что хотелось бы делать".