Армия РФ атаковала Одессу и Харьков, причинен ущерб жилым районам

В ночь на 20 июня армия РФ атаковала жилые районы Одессы и Харькова, применив БПЛА-камикадзе "шахед". Причинен значительный ущерб. Есть множество пострадавших.

По данным ГСЧС Украины, в Одессе были зафиксированы более десяти попаданий, возникли сильные пожары. Причинен ущерб не менее чем семи жилым домам. Пострадали 13 человек, в их числе трое спасателей. Продолжаются поисково-спасательные работы. Число пострадавших уточняется.

Одесские власти подтверждают повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.

В Харькове повреждены пять частных жилых домов и хозяйственная постройка. Сведения о пострадавших проверяются.