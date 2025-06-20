Первые эвакуационные рейсы из США в Израиль: израильтяне возвращаются в свою воюющую страну

Из Нью-Йорка в Израиль вылетел первый эвакуационный рейс. Вскоре ожидается вылет второго подобного рейса – из Ньюарка, штат Нью-Джерси.

Израильтяне возвращаются из-за границы в воюющий Израиль – к своим близким, к своей гражданской работе или воинской службе.

Вторым эвакуационным рейсом из США в Израиль вернется министр туризма Хаим Кац, находившийся в Америке на момент начала войны с Ираном.

Ожидается, что эвакуационные рейсы из США в Израиль продолжатся на следующей неделе, с перерывом на шаббат.

Сегодня же осуществляется один эвакуационный рейс из Бангкока в Израиль. На следующей неделе планируются вывозные рейсы из еще восьми городов, включая Лондон, Париж и Рим.

Авиакомпания "Эль-Аль" ранее сообщила, что на следующей неделе, если государство позволит это сделать, будут проведены эвакуационные рейсы из основных направлений, где находятся застрявшие пассажиры компании "Эль-Аль". В частности, речь идет о таких городах, как Лондон, Париж, Ларнака, Афины, Рим, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Бангкок.

В пятницу в Израиле приземлятся 14 вывозных рейсов "Эль-Аля", позднее компания сообщит, из каких городов и стран.