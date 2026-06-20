В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра, сообщает "Медуза" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В результате нападения одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

Нападавший задержан, находившиеся в ТЦ люди обезвредили его еще до приезда полиции.

Мотивы преступника пока неясны. По информации Shot, ему 19 лет, а во время нападения он кричал о мести за то, что его "всю жизнь обижают".