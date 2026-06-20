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Мир

В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра

Россия
Криминал
время публикации: 20 июня 2026 г., 17:33 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 18:10
В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В Краснодаре преступник, вооруженный ножом, напал на посетителей торгового центра, сообщает "Медуза" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В результате нападения одна женщина погибла, несколько человек получили ранения.

Нападавший задержан, находившиеся в ТЦ люди обезвредили его еще до приезда полиции.

Мотивы преступника пока неясны. По информации Shot, ему 19 лет, а во время нападения он кричал о мести за то, что его "всю жизнь обижают".

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