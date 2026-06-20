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Мир

"Все козыри в руках президента": Трамп разместил в соцсети статью о себе и Нетаниягу

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 20 июня 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 17:01
"Все козыри в руках президента": Трамп разместил в соцсети статью о себе и Нетаниягу
AP Photo/Alex Brandon

В социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп разместил ссылку на статью "В руках Трампа все карты, когда речь заходит о шатких шансах Нетаниягу на переизбрание" издания Just The News.

Автор статьи приходит к выводу, что именно Трамп сейчас фактически полностью контролирует политическую судьбу Биньямина Нетаниягу. Трампу, судя по всему, очень польстил такой вывод, поэтому он и выложил публикацию без лишних комментариев.

Согласно статье, Трамп активно продвигает соглашение Вашингтона и Тегерана, и израильские жесткие военные действия порой мешают этим переговорам. Трамп готов использовать все свои рычаги влияния на Нетаниягу, чтобы тот не вставал у него на пути.

Из-за того, что Трамп пошел на соглашение с Ираном, Нетаниягу оказался в крайне уязвимом политическом положении в преддверии будущих выборов в Израиле. Его оппоненты и критики утверждают, что ставка премьер-министра на Трампа как на "главного союзника" не оправдалась.

Мир
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