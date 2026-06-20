Железнодорожная авария в пригороде Лондона. Один человек погиб, около 90 пострадали

По данным британских экстренных служб, в результате столкновения двух пассажирских поездов к северу от Лондона один человек погиб. Еще 89 человек получили травмы: 11 – серьезные, 22 – средней тяжести и 56 – незначительные. На месте аварии работали более 20 бригад скорой помощи.

Авария произошла в пятницу, 19 июня, поздно вечером, недалеко от Бедфорда, города примерно в 90 километрах к северу от столицы Великобритании. По данным East Midlands Railway, в ней участвовали два поезда, следовавшие в Лондон.